Энрике Иглесиас честно озвучил свой тяжелый диагноз: концерты отменяются

Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото: Global Look Press

Артист перепугал поклонников.

Ближайшие концерты Энрике Иглесиаса отменены, а сам испанец рискует угодить в больницу. Пугающую новость о своей болезни артист сообщил поклонникам лично: у него обнаружилось тяжелое заболевание.

«К моему огромному сожалению, я не смогу выступить на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет... Я надеюсь быстро восстановиться и вернуться к вам... Я приношу тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников», — написал артист в соцсети.

Обеспокоенные фанаты принялись выражать поддержку любимцу. Избранник Анны Курниковой нечасто отменяет концерты, так что повод для беспокойства у поклонников вдвойне тревожный.

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