Энрике Иглесиас честно озвучил свой тяжелый диагноз: концерты отменяются

«К моему огромному сожалению, я не смогу выступить на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет... Я надеюсь быстро восстановиться и вернуться к вам... Я приношу тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников», — написал артист в соцсети.