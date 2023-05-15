Энрике Иглесиас честно озвучил свой тяжелый диагноз: концерты отменяются

Ближайшие концерты Энрике Иглесиаса отменены, а сам испанец рискует угодить в больницу. Пугающую новость о своей болезни артист сообщил поклонникам лично: у него обнаружилось тяжелое заболевание.
«К моему огромному сожалению, я не смогу выступить на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет... Я надеюсь быстро восстановиться и вернуться к вам... Я приношу тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников», — написал артист в соцсети.
Обеспокоенные фанаты принялись выражать поддержку любимцу. Избранник Анны Курниковой нечасто отменяет концерты, так что повод для беспокойства у поклонников вдвойне тревожный.
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