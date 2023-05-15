Новости шоу-бизнеса: Сафонов перешел на украинский язык, Блиновская скромно рассчиталась с налоговой, Панфилов после инсульта идет на поправку

Панфилов пришел в сознание

Перенесший инсульт режиссер Глеб Панфилов вернулся в сознание. Он находится в реанимации, но его состояние улучшается. Напомним, в январе он похоронил жену Инну Чурикову.

Левкин пожаловался, как жена изменила

Певец Владимир Левкин на шоу НТВ «Секрет на миллион» пожаловался на измену своей второй жены, солистки музыкального коллектива Hi-Fi Оксаны Олешко. С ней артист прожил в браке шесть лет. причем предательство произошло в то время, когда Левкин узнал о том, что страдает четвертой степенью рака лимфатической системы и начал мучительное лечение.

Блиновская оплатила 10 млн налогов

Елена Блиновская находится под следствием по статье о сокрытии налогов. Ей вменяют неуплату в объеме почти 919 млн рублей. Но немыслимую цифру марафонщица решила пока не вносить, а ограничилась всего 10 млн рублей.