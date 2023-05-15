«Шокирована, что есть что-то важнее, чем она»: Охлобыстин разоблачил уехавшую Пугачеву

Алла Пугачева в прошлом году сбежала из России, последовав со своим пятым мужем и детьми в Израиль. Она не смогла промолчать и назвала соотечественников холопами и рабами, из-за чего порушила свой авторитет.

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Пугачевой пришлось вернуться на родину в мае этого года – похоронить друга Валентина Юдашкина. Примадонна не пожелала общаться с прессой, а поспешила буквально сразу после погребения покинуть страну. Поведение беглянки разоблачил актер Иван Охлобыстин. Ему очевидно, что артистка повела себя как эгоистка.

«Пугачева, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, еще более ужасающая мысль, которая ее посетила уже, наверное, в отъезде, - что без нее это все может дальше продолжаться. Она раньше не допускала этой мысли», - порассуждал Охлобыстин.

По материалам YouTube-канала «НЕОРУЭЛЛ»