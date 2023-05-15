Рудова на пляже выказала декольте без бюстгальтера: пуговички опасно расстегнулись, сарафан расхристался

У многих звезд майские каникулы уже подошли к концу. В выходные, например, вернулась Анастасия Волочкова с Мальдив. А вот актриса Наталья Рудова не спешит паковать чемоданы – ее отпуск только набирает обороты.

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На пляже Рудова уже с вечера начала отмечать день рождения подруги, с которой отдыхает. Расположившись на закатном солнышке, красавица расстегнула сарафанчик сразу на несколько пуговичек. И зрители, посмотрев ее видео, подивились откровенному ракурсу, который выбрала звезда. Она оказалась без бюстгальтера или купальника, и не постеснялась продемонстрировать естественность своих пышных форм.