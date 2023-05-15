Взмокшая Волочкова в бане выставила напоказ оголенные чресла: мальдивский загар смывает

Звезда сцены Анастасия Волочкова по возвращении с Мальдив, где отдыхала все майские праздники, закатила пирушку у себя на террасе. Она позвала только самых близких, пожарила шашлычки, а потом растопила баньку и поспешила попариться – соскучилась по своему любимому досугу.

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В бане Волочкова как всегда раскрепостилась, сверкнув голыми чреслами на верхней полке парной. Прикрываясь веничком, взмокшая артистка изящно позировала для фото в соцсети.

«Ну и баня – прекрасное завершение нашего вечера!» - похвасталась артистка.

Волочкова переживала, что ее мальдивский загар смоется раньше времени, но решила все равно попариться, ведь уже давно не принимала процедуры в парной.