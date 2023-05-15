На что живет оставшаяся без дохода семья Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров пятый месяц в больнице. Он едва выкарабкался, перенеся операции по частичной ампутации конечностей. Рядом с ним все это время жена Оксана Домнина, которая разрывается между реанимацией и домом, где ее ждут 7-летний сын и 12-летняя дочка. Работать ей некогда, да и самое прибыльное для заработка время ушло. На что сегодня живут фигуристы, сообщает kp.ru.

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Прежде Костомаров и Домнина были обеспечены стабильным заработком благодаря шоу фигурного катания Ильи Авербуха. Коллега давал им роли в своих постановках, они выступали с гастролями по всей стране. Но сейчас оба выбили из строя. Однако, Авербух не бросил товарищей, и нынешний тур «Ледниковый период. Снова вместе» проводит в поддержку Романа Костомарова. Нет, билеты из-за этого не подорожали, дополнительно люди ничего не платят, а финансовая помощь – это личная инициатива Авербуха.