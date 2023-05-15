Рудова на отдыхе сверкнула интимным в распахнутой рубашке: стринги-ниточки в плоть так и врезаются

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова по окончании съемок в продолжении мелодрамы «Жизнь по вызову» поспешила в отпуск. Красавица этого давно ждала и решила провести в Дубае не только праздники, но и всю середину месяца.

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Ежедневно актриса устремляется на пляж, чтобы как следует пожариться на солнышке. Температура на курорте запредельная, и лишь прохлада моря освежает, поэтому Наталья с удовольствием купается. И снимает это на видео. Свой новый поход на пляж она начала с селфи, распахнув рубашечку. Зрителями предстала соблазнительная картина: актриса в черном бикини щегольнула дубайским загаром, а стринги-ниточки в плоть бедер так и впиваются, струясь своими тесемками.