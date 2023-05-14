Роскошный бюст! Мерьем Узерли в эффектном платье козырнула пышным декольте — вот так Хюррем султан

Мерьем Узерли отметила День Матери в гостях у родителей. При этом актриса из турецкого сериала «Великолепный век» похвасталась сочной фигурой без изъяна, примерив яркое цветочное платье.

Поклонники буквально лишились дара речи, увидев пышное дельте Мерьем. Сериальная Хюррем султан блеснула роскошным бюстом, который едва удерживал лиф на бретельках. Казалось, что тонкие веревочки вот-вот оборвутся и прелести красавицы-султанши окажутся на виду.

«Вкусняшка!», «Вот вам и Хюррем султан», «Горяча!», «Сулейман, поди, не зря влюбился», «Какая конфетка», «Вишенка!» - пишут фолловеры.

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