«Чудо в резиновых сапожках!»: Арзамасова подловила Левушку на прогулке — шлепал по лужам

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: личный архив

Вот оно — счастливое детство...

Лиза Арзамасова поделилась свежими фото, на которых запечатлела сына Левушку на прогулке. Малыш предстал в смешных резиновых сапожках, толстовке, дутой жилетке с капюшоном и в шапочке.

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Сынишка Ильи Авербуха шлепал по лужам, явно довольный собой. А его мама совсем не возражала — ребенок должен познавать мир. Иначе, какое же это детство.

Сын Лизы Арзамасовой - Левушка. Фото: личный архив

«Чудо в резиновых сапожках!», «Золотой мальчик», «Сладкий какой», «Мамин лягушонок», «Как быстро растут детки», «Погода радует! Кайф», - пишут фолловеры.

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