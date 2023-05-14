«Чудо в резиновых сапожках!»: Арзамасова подловила Левушку на прогулке — шлепал по лужам

Лиза Арзамасова поделилась свежими фото, на которых запечатлела сына Левушку на прогулке. Малыш предстал в смешных резиновых сапожках, толстовке, дутой жилетке с капюшоном и в шапочке.
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Сынишка Ильи Авербуха шлепал по лужам, явно довольный собой. А его мама совсем не возражала — ребенок должен познавать мир. Иначе, какое же это детство.
Сын Лизы Арзамасовой - Левушка. Фото: личный архив
«Чудо в резиновых сапожках!», «Золотой мальчик», «Сладкий какой», «Мамин лягушонок», «Как быстро растут детки», «Погода радует! Кайф», - пишут фолловеры.