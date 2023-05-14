«Родила, а живот сдулся! Так бывает?»: похудевшая Брутян вышла на прогулку с сыном Прилучного

Зепюр Брутян поразительно быстро пришла в форму после первых родов. Не прошло и месяца, а жена «мажора» Павла Прилучного уже щеголяет в топике и брюках палаццо, обнажив идеальный животик — осиную талию и подтянутые бока.
Зепюр укачивала сынишку Микаэля в коляске, наслаждаясь теплой погодой за городом.
«Привыкаю к новому статусу! Фото выходного дня. Я, Микаэль и его первое стильное транспортное средство», - отметила Брутян.
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Зепюр Брутян на прогулке с сыном Микаэлем. Фото: соцсети
«Это вообще как? Выглядеть так хорошо», «Родила, а живот сдулся! Так бывает?», «Что за чудеса такие?», «Как у них получается так быстро худеть??» - пишут фолловеры.