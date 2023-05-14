Купальник врезался в «булочки»: Африкантова засветила междуножное пространство – фанаты в восторге

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова рассказывает обо всех деталях своей жизни подписчикам.
На этот раз она советовалась с аудиторией ее телеграм-канала по поводу нового купальника. Марина Африкантова показала фото из примерочной в черном костюме для пляжа в стиле журнала Playboy.
Марина Африкантова развернулась к камере спиной, показав свою фигуру и округлые ягодицы. Купальник врезался в них, разделив аппетитные «булочки». Марина Африкантова широко расставила ноги, засветив пространство между ними.
«Как вам такой зайчик?» - поинтересовалась у поклонников Марина Африкантова.
Марина Африкантова в черном купальнике. Фото: соцсети
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Фанаты пришли в восторг. Правда, некоторые заметили, что купальник Марине Африкантовой немного не по размеру.
«Фигура – топ», «Как куколка», «Маловат же», «Красотка!», «Мне непонятно, как можно такую куколку обменять на ш.», - высказались в Сети.