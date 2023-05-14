Купальник врезался в «булочки»: Африкантова засветила междуножное пространство – фанаты в восторге

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова рассказывает обо всех деталях своей жизни подписчикам.

На этот раз она советовалась с аудиторией ее телеграм-канала по поводу нового купальника. Марина Африкантова показала фото из примерочной в черном костюме для пляжа в стиле журнала Playboy.

Марина Африкантова развернулась к камере спиной, показав свою фигуру и округлые ягодицы. Купальник врезался в них, разделив аппетитные «булочки». Марина Африкантова широко расставила ноги, засветив пространство между ними.