Боди в нежных оттенках, платья, юбка-пачка: Ольга Орлова похвасталась подарками для дочери на крестины

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова накануне окрестила дочку Аню, которой уже исполнилось три месяца.

Как и полагается. малышке в честь столь прекрасного события звездные друзья Ольги Орловой и ее мужа преподнесли подарки.

Ольга Орлова в микроблоге устроила распаковку, показав, сколько красивых вещей подарили ее наследнице. В коробках лежали боди, платья. кофточки с шортиками и даже юбка-пачка с ползунками, все в нежных оттенках.

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