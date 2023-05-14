Боди в нежных оттенках, платья, юбка-пачка: Ольга Орлова похвасталась подарками для дочери на крестины

Ольга Орлова с дочкой Аней. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова устроила распаковку на камеру.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова накануне окрестила дочку Аню, которой уже исполнилось три месяца.

Как и полагается. малышке в честь столь прекрасного события звездные друзья Ольги Орловой и ее мужа преподнесли подарки.

Ольга Орлова в микроблоге устроила распаковку, показав, сколько красивых вещей подарили ее наследнице. В коробках лежали боди, платья. кофточки с шортиками и даже юбка-пачка с ползунками, все в нежных оттенках.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Это же просто произведения искусства. Аня, на лето ты одета», - обратилась к дочери Ольга Орлова.

Крестной Ани стала подруга и коллега Ольги Орловой Ксения Бородина. Телеведущая показала подарки и от нее тоже.

«Наша крестная нас снабжает одеждой по полной программе. Наши любимые бодики, лучше которых ничего не придумаешь. Крестная нас задаривает так, что даже неприлично», - поделилась Ольга Орлова.

Читайте также