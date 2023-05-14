Очень похожи: Ксения Бородина впервые показала родных брата и сестру – всего пятеро

Ксения Бородина в телеграм-канале почтила память отца, который ее не воспитывал и практически не общался.
Ксения Бородина напомнила, что 14 мая пять лет назад скончался ее папа. Помянуть его, судя по всему. Ксения Бородина решила вместе с братом и сестрой по линии отца. В телеграм-канале Ксения Бородина разместила снимок, на котором предстала в окружении родственников.
Телеведущая заявила, что у ее папы всго пятеро детей - четыре дочери и сын.
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«Сегодня ровно 5 лет, как умер наш папа. Слева от меня мой брат Рома, у нас разница с ним 15 лет, он мой младший брат по папе, и справа от меня моя сестра Натела, она на 10 лет старше (чего не скажешь никогда). Папа нас объединил уже после смерти, при его жизни мы виделись, но совсем нечасто. У меня была еще одна сестра по папе, самая старшая, ее, к сожалению, не стало, и еще одна живет в Германии. Всего у папы 5 детей», - поделилась Ксения Бородина.
Ксения Бородина (на фото в центре) с братом и сестрой по папе. Фото: соцсети
Поклонники заявили, что хоть у Ксении Бородиной и ее брата и сестры разные матери, все трое похожи между собой.
«Глаза похожи у всех троих... Очень похожи!», «Хоть мамы и разные, а все трое похожи», «Похожи, особенно Ксения с братом», - высказались в телеграм-канале.