Очень похожи: Ксения Бородина впервые показала родных брата и сестру – всего пятеро

Ксения Бородина в телеграм-канале почтила память отца, который ее не воспитывал и практически не общался.

Ксения Бородина напомнила, что 14 мая пять лет назад скончался ее папа. Помянуть его, судя по всему. Ксения Бородина решила вместе с братом и сестрой по линии отца. В телеграм-канале Ксения Бородина разместила снимок, на котором предстала в окружении родственников.

Телеведущая заявила, что у ее папы всго пятеро детей - четыре дочери и сын.

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