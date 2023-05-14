10 миллионов рублей: блогер Елена Блиновская погасила мизерную часть долга по налогам – должна почти миллиард

Известная блогерша и создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская в эти дни находится под домашним арестом. Елена Блиновская была задержана за огромный налоговую задолженность в без малого один миллиард рублей.
К этому дню звезда погасила всего десять миллионов долга. Эту сумму озвучил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллионов рублей», - сказал Александр Быстрыкин.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Елена Блиновская подозревается в том, что в период с 2019 по 2021 годы скрывала доходы и не платила налоги. Гуру марафонов отправлена судом под домашний арест до 26 июня.
По материалам ТАСС.