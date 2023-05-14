10 миллионов рублей: блогер Елена Блиновская погасила мизерную часть долга по налогам – должна почти миллиард

Известная блогерша и создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская в эти дни находится под домашним арестом. Елена Блиновская была задержана за огромный налоговую задолженность в без малого один миллиард рублей.

К этому дню звезда погасила всего десять миллионов долга. Эту сумму озвучил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.