Кипр идет на пользу: Ирина Агибалова из «Дома-2» похвасталась моложавым красавцем-мужем

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова и ее муж Юрий живут на две страны, пара зимует в Москве, а теплое время года проводит на Кипре, где у них есть собственный особняк.

Кипр явно идет на пользу пожилым супругам. Ирина Агибалова, которой 58 лет, и Юрий Васильевич, который еще старше жены, на острове расцветают.

Ирина Агибалова засняла мужа на фото на фоне моря. Моложавый Юрий Васильевич широкоплеч и подтянут, мужчина сорвал комплименты у подписчиков Ирины Александровны, когда та разместила снимок благоверного в Сети.

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