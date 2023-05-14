Кипр идет на пользу: Ирина Агибалова из «Дома-2» похвасталась моложавым красавцем-мужем

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова и ее муж Юрий живут на две страны, пара зимует в Москве, а теплое время года проводит на Кипре, где у них есть собственный особняк.
Кипр явно идет на пользу пожилым супругам. Ирина Агибалова, которой 58 лет, и Юрий Васильевич, который еще старше жены, на острове расцветают.
Ирина Агибалова засняла мужа на фото на фоне моря. Моложавый Юрий Васильевич широкоплеч и подтянут, мужчина сорвал комплименты у подписчиков Ирины Александровны, когда та разместила снимок благоверного в Сети.
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Муж Ирины Агибаловой. Фото: соцсети
«Собрались небольшой компанией и посетили интересное историческое место, Киренийскую крепость. Это замок XVI века, расположенный в восточной части старой гавани Кирении. Замок был построен венецианцами на укреплениях крестоносцев. Внутри крепостных стен расположены часовня XII века и Музей кораблекрушения, в котором выставлены остатки киренийского корабля IV века до нашей эры», - рассказала под снимками с Кипра Ирина Агибалова.