«С благодарностью»: Глеб Матвейчук впервые прокомментировал расставание с матерью своих детей

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Причину разрыва с Еленой Глазковой, родившей ему дочь Алису и сына Александра, Глеб Матвейчук называть не стал.

Напомним, о разрыве пары стало известно в конце 2022 года. Елена Глазкова сообщила в микроблоге, что она и Глеб Матвейчук приняли решение расстаться, продолжая общаться исключительно в качестве родителей двух малышей. Елена также не называла причины разрыва. Пара ведет себя корректно по отношению друг к другу, не озвучивая никаких взаимных претензий на публике.