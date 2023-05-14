«С благодарностью»: Глеб Матвейчук впервые прокомментировал расставание с матерью своих детей

Известный музыкант, актер и продюсер Глеб Матвейчук впервые официально подтвердил расставание с гражданской женой и матерью его сына и дочери, актрисой Еленой Глазковой.
«С Леной решили, что дальше по-разному будем выстраивать каждый свою жизнь. С благодарностью относимся к прожитому опыту, и несмотря на то, что супружеские отношения закончились, родительские отношения продолжаются», - поделился Глеб Матвейчук с Борисом Корчевниковым во время программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
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Причину разрыва с Еленой Глазковой, родившей ему дочь Алису и сына Александра, Глеб Матвейчук называть не стал.
Напомним, о разрыве пары стало известно в конце 2022 года. Елена Глазкова сообщила в микроблоге, что она и Глеб Матвейчук приняли решение расстаться, продолжая общаться исключительно в качестве родителей двух малышей. Елена также не называла причины разрыва. Пара ведет себя корректно по отношению друг к другу, не озвучивая никаких взаимных претензий на публике.