Мамский контент: Ефременкова из «Дома-2» засняла сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля – пупсики заметно подросли

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова обожает своих сыновей-близнецов и часто размещает мамский контент в микроблоге.

Она показывает, как растут и меняются ее дети, при этом пока не демонстрируя их лиц. Головы малышей Кристиана и Даниэля всегда прикрыты смайликами, что выглядит весьма странно.

На этот раз Юлия Ефременкова показала, как собирает малышей на прогулку. Она засняла их в костюмчиках, лежащими на детских ковриках.