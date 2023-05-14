Мамский контент: Ефременкова из «Дома-2» засняла сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля – пупсики заметно подросли

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова обожает своих сыновей-близнецов и часто размещает мамский контент в микроблоге.
Она показывает, как растут и меняются ее дети, при этом пока не демонстрируя их лиц. Головы малышей Кристиана и Даниэля всегда прикрыты смайликами, что выглядит весьма странно.
На этот раз Юлия Ефременкова показала, как собирает малышей на прогулку. Она засняла их в костюмчиках, лежащими на детских ковриках.
«Ну что, красавчики, готовы? Сладуны любимые нарядились, Кристиан с Даниэльчиком», - говорит за кадром Юлия Ефременкова.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее экс-избранника Мондезира появились на свет 22 сентября. Малышам уже почти восемь месяцев.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: соцсети