Оголила телеса на публике: 39-летняя Наталья Рудова бесстыдно поманила сокровенным, едва прикрыв наготу черными тряпицами – микро-бикини в деле

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова поделилась кадрами с пляжа.

Актрисе Наталье Рудовой в июле этого года исполнится сорок лет. В свои годы звезда сериалов прекрасно выглядит и часто демонстрирует свою фигуру, обожая обнажаться на публике.

На этот раз Наталья Рудова предстала в черном микро-бикини, прикрыв его тряпицами свое оголенное тело.

«Муськи», - подписала Наталья Рудова кадры, которыми поделилась в телеграм-канале.

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Подписчики пришли в восторг от увиденного.

«Наталья, вы очень красивая, классная», «Принцесса», «Ты очень милая», - сделали комплименты Наталье Рудовой ее поклонники.

Наталья Рудова в бикини. Фото: скрин соцсети

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