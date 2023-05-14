Оголила телеса: 39-летняя Рудова бесстыдно поманила сокровенным, едва прикрыв наготу черными тряпицами

Актрисе Наталье Рудовой в июле этого года исполнится сорок лет. В свои годы звезда сериалов прекрасно выглядит и часто демонстрирует свою фигуру, обожая обнажаться на публике.
На этот раз Наталья Рудова предстала в черном микро-бикини, прикрыв его тряпицами свое оголенное тело.
«Муськи», - подписала Наталья Рудова кадры, которыми поделилась в телеграм-канале.
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Подписчики пришли в восторг от увиденного.
«Наталья, вы очень красивая, классная», «Принцесса», «Ты очень милая», - сделали комплименты Наталье Рудовой ее поклонники.
Наталья Рудова в бикини. Фото: скрин соцсети