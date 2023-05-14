В стиле нуар: Марина Африкантова похвасталась свежими маникюром и педикюром одного оттенка – выбирает черный

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова посвящает поклонников во все детали своей жизни. Она всякий раз отчитывается перед своей аудитории о посещении салона ногтевого сервиса и демонстрирует, какое покрытие для ногтей выбрала на этот раз.
Марина Африкантова предпочитает, чтобы ногти на руках и ногах были одного оттенка. В микроблоге Марина Африкантова продемонстрировала, что ее выбор вновь пал на черный цвет.
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Марина Африкантова показала маникюр и педикюр в одном оттенке. Фото: соцсети
Не исключено, что маникюр и педикюр в стиле нуар - черном цвете, Марина Африкантова делает, потому что в ее жизни наступила черная полоса. Хоть она и стремится доказать, что находит поводы для радости после пережитой измены и разрыва с мужем Романом Капаклы, очевидно, что боль так быстро не проходит и подсознательно проявляется в выборе цветов.