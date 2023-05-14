В стиле нуар: Марина Африкантова похвасталась свежими маникюром и педикюром одного оттенка – выбирает черный

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова посвящает поклонников во все детали своей жизни. Она всякий раз отчитывается перед своей аудитории о посещении салона ногтевого сервиса и демонстрирует, какое покрытие для ногтей выбрала на этот раз.

Марина Африкантова предпочитает, чтобы ногти на руках и ногах были одного оттенка. В микроблоге Марина Африкантова продемонстрировала, что ее выбор вновь пал на черный цвет.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».