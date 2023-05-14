«Вкусненькая, как пирожочек»: Наталья Фриске засняла, как годовалая дочка-пухляшка начищает полы – забавная куколка

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья млеет от любви к малышке Луне.

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже второй год наслаждается статусом мамы. Ее дочка Луняша растет очаровательной и забавной малышкой.

Наталья Фриске обожает делиться кадрами с участием дочери в микроблоге, всякий раз вводя в умиление своих поклонников. На этот раз Наталья Фриске засняла, как Луна старательно натирает полы в доме бабушки с дедушкой.

«Ой, кто такой тут у меня хозяйственный? Бабушка, хлопай, а то у меня руки заняты. Молодец. Вон там еще пятнышко. А теперь давай с лестницы спускаться аккуратненько. Вот так. Ой, попка какая. Вкусненькая, как пирожочек», - говорит за кадром Наталья Фриске.

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Напомним, Наталья Фриске стала мамой 8 апреля 2022 года. Малышке Луне сейчас один год и один месяц.

Дочь Натальи Фриске Луна. Фото: скрин соцсети

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