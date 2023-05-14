Вырос красавчик: Алиана Устиненко показала подросшего сына от Саши Гобозова – уже девять лет

Алиана Устиненко с сыном Робертом. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко дала понять, что гордится своим первенцем.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко накануне отметила день рождения старшего сына Роберта, которого родила в браке с Сашей Гобозовым. Мальчику, появившемуся на свет, когда его родители были участниками реалити-шоу, исполнилось девять лет.

Алиана Устиненко трогательно поздравила сына с днем рождения.

«Этому красавчику сегодня целых 9 лет. Мой первенец, мой сын. Столько пройдено у нас с тобой вместе. Рада, что ты растешь таким добрым, умным парнем, таким помощником. И наша семья становится все больше и больше. Хочется только одного, чтобы ты был счастлив! Это самое главное», - написала Алиана Устиненко в микроблоге.

Сын Алианы Устиненко и Саши Гобозова. Фото: соцсети

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Публикацию Алиана Устиненко сопроводила фото и видео с участием Роберта Гобозова, чтобы все убедились, каким красавчиком растет ее сын.

Напомним, в конце апреля Алиана Устиненко во второй раз стала мамой, она родила дочку от своего нового избранника. Так что, Роберт в канун девятилетия стал старшим братом.

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