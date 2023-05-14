Ляйсан Утяшева в день рождения сына вывернула душу перед публикой: «Ревела все утро»

Первый серьезный юбилей отметил сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли 13 мая Роберту исполнилось 10 лет. Как и водится, первыми его поздравили родители, но особенно отличилась в этом вопросе мама.

Гимнастка посвятила наследнику трогательный, полный теплых эмоций пост в соцсетях. В нем она вывернула душу перед подписчиками, даже не думая скрывать свои чувства.

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«Твоя мама сегодня ревет все утро от счастья», — поделилась звезда.

«Невозможную радость ты подарил двум влюбленным людям своим появлением! <…> Ты такой маленький и такой обстоятельный. Даже не верится, что тебе уже 10 лет!» — подчеркнула ведущая.

Утяшева отметила, что все, кто узнает Роберта, влюбляются в него без оглядки. Мальчишка растет невероятно добрым, трогательным и участвующим, что особенно нравится людям.