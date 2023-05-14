Внучка Вячеслава Зайцева: «Дедушка меня критиковал при всех. Я еле сдерживала слезы, умирая от обиды»

Внучка Вячеслава Зайцева пошла по стопам знаменитого деда. Маруся училась в Лаборатории моды Славы Зайцева и первое время порхала от процесса, хотя и поступила туда на общих основаниях.

Улыбка с лица девушки улетучилась с первым практическим заданием. Работы учеников оценивал модельер лично и самый толстый слой критики достался именно внучке.

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Маруся призналась, что в тот момент ей хотелось провалиться сквозь землю. Дедушка, не церемонясь на выражения, критиковал ее и не мог остановиться. Наследница мэтра едва не разрыдалась.