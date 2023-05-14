Состояние режиссера Панфилова улучшилось: вдовец Чуриковой пережил инсульт

Народный артист, режиссер и сценарист Глеб Панфилов 11 мая 2023 года был госпитализирован в реанимацию Одинцовской больницы с инсультом, затем его перевели в Институт имени Склифосовского.

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В настоящий момент состояние вдовца Инны Чуриковой улучшилось, сообщает КП со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Известно, что Глеб Панфилов находится в сознании.

Напомним, мастер сцены и кино прожил в браке с актрисой Инной Чуриковой более 50 лет. Артистка умерла 14 января 2023 года, что стало серьезным ударом для ее супруга.