Левкин публично признался в измене жены: полюбила другого, но от квартиры не отказалась

Владимир Левкин на шоу НТВ «Секрет на миллион» рассказал об измене своей второй жены, солистки музыкального коллектива Hi-Fi Оксаны Олешко. С ней артист прожил в браке шесть лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Звезда закрутила роман с другим мужчиной в то время, когда Левкин узнал о том, что страдает четвертой степенью рака лимфатической системы и начал мучительное лечение.

«Ксюша бросила тебя в самый тяжелый момент», – удивилась ведущая Лера Кудрявцева.

Владимир Левкин сказал, что простил и ее, и друзей, которые прекратили с ним общение в непростой период.

Об измене певец узнал, когда нагрянул в аэропорт за женой, не предупредив ее об этом. Там он увидел, как за Ксенией приехал другой мужчина. По словам артиста, Олешко долгое время рассказывала ему сказки про гастроли, но на самом деле ездила на свидания с любовником.

Несмотря на обиду, Владимир Левкин оставил квартиру изменнице-жене.

Отметим, что в настоящий момент певец женат в четвертый раз – на 40-летней Марусе Левкиной, которая младше него на 15 лет. Она влюбилась в артиста еще в детстве и была его поклонницей.