Сбежавший в Израиль Сафонов сделал обращение к сыну от Савельевой на украинском языке

Известный российский артист Кирилл Сафонов еще в прошлом году перебрался в Израиль, пишет КП. Также по данным издания, к нему переехала и его жена певица Саша Савельева с сыном Леоном.

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Актер никогда не высказывался на политические темы и не комментировал свой отъезд из страны. Однако сейчас он удивил своих подписчиков в соцсетях.

Сафонов на просторах Интернета обратился к своему сыну Леону на украинском языке, сделав выдержку из песни «Океан Эльзы».

Подписчики были обескуражены и стали задавать вопросы Сафонову, что это значит. Артист решил не отвечать них.

Отметим, что в Израиле, по данным КП, у Кирилла Сафонова проживают многочисленные родственники, включая маму. Ранее он уже жил в этой стране несколько лет.