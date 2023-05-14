«Были небольшие судороги»: Анна Заворотнюк пожаловалась на здоровье

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна Заворотнюк – рассказала о проблемах со здоровьем.

Напомним, в последнее время модель Анна Заворотнюк живет за пределами России. Знаменитость часто путешествует, и теперь Заворотнюк перебралась в Дубай, где получил работу ее муж.

27-летнняя Анна радовалась, когда уезжала из холодной России зимой. Однако летом в Дубае жить становится очень тяжело из-за погодных условий. И знаменитость почувствовала недомогание на фоне жары.