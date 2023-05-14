Старший сын Водяновой появился на красной дорожке в Риме со своей возлюбленной: стильный блондин

Сама Наталья уже год редко появляется на публике. А вот ее старший сын Лукас живет в США, где поступил в вуз. Но 12 мая он появился в Риме на премьере «Форсажа 10» со своей возлюбленной. Молодой бизнесмен был в костюме и кедах. Он красовался на ковровой дорожке с Зое Колеман, которая облачилась в черное мини-платье. Влюбленные даже поцеловались.

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