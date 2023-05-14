Старший сын Водяновой появился на красной дорожке в Риме со своей возлюбленной: стильный блондин

Наталья Водянова уже много лет является топ-моделью. Она покорила модную индустрию. Российская красавица живет в Париже. Она вышла замуж за Антуана Арно, который является бизнесменом и сыном богатейшего человека на планете. Звезда подарила ему сыновей Максима и Романа. Но также у нее есть трое детей от первого брака с бритнским аристократом.
Сама Наталья уже год редко появляется на публике. А вот ее старший сын Лукас живет в США, где поступил в вуз. Но 12 мая он появился в Риме на премьере «Форсажа 10» со своей возлюбленной. Молодой бизнесмен был в костюме и кедах. Он красовался на ковровой дорожке с Зое Колеман, которая облачилась в черное мини-платье. Влюбленные даже поцеловались.
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Поклонники восхитились парой. Многие поразились тому, каким высоким стал сын Водяновой. Другие отметили, что он стал более мужественным. Напомним, что Лукас разработал свой дизайн обуви. Он занимается продвижением своего бренда.
Лукас Портман с возлюбленной. Фото: соцсети звезды