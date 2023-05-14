«Дедушка жестче всех»: внучка Вячеслава Зайцева вспомнила, как модельер раскритиковал ее работу до слез

Наследница дизайнера Вячеслава Зайцева вспомнила, как поступала без помощи дедушки. А он только критиковал ее работы на экзаменах.

Недавно ушедший модельер не давал поблажек своей внучке, когда она училась в его школе.

«То, что он для многих был ориентиром, я осознала, когда поступила на общих основаниях в Лабораторию моды Славы Зайцева. Если до этого у нас были родственные отношения, и я не получала никакой критики в свой адрес, то с первым днем обучения все изменилось. Я училась на дизайнера», – заявила родственница Зайцева.

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