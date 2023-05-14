«Дедушка жестче всех»: внучка Вячеслава Зайцева вспомнила, как модельер раскритиковал ее работу до слез

Наследница дизайнера Вячеслава Зайцева вспомнила, как поступала без помощи дедушки. А он только критиковал ее работы на экзаменах.
Недавно ушедший модельер не давал поблажек своей внучке, когда она училась в его школе.
«То, что он для многих был ориентиром, я осознала, когда поступила на общих основаниях в Лабораторию моды Славы Зайцева. Если до этого у нас были родственные отношения, и я не получала никакой критики в свой адрес, то с первым днем обучения все изменилось. Я училась на дизайнера», – заявила родственница Зайцева.
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«Мой самый первый просмотр… Дедушка жестче всех по мне прошелся. Начал меня критиковать при всем коллективе, задавать вопросы. Ему очень не понравилось, что я делаю. «Что за кривые линии? Я не вижу единой мысли. Вижу только протест». Я стояла, еле сдерживая слезы, умирая от стыда и обиды», – призналась Маруся в программе «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе на Первом канале.
Напомним, ранее Нелли Кобзон рассказала, какая личная драма была у Вячеслава Зайцева.