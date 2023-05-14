Рудова в платье не по размеру сверкнула прелестями: отказалась от лифчика, завлекая парней

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала популярной актрисой. После выхода сериала «Татьянин день» ее армия поклонников стала больше. Пока замуж она не торопится. В 39 лет блондинка следит за фигурой, а на публике она предстает в смелых нарядах. Недавно звезда приехала в Дубай отдыхать.
На этот раз Рудова проводит время с подругами. Днем она загорает на пляже, а вечером идет веселиться. На новых кадрах актриса покрасовалась в белом мини-платье с открытой спиной. Наряд оказался большеват блондинке. Она оголила не только стройные ноги. Рукава скользили вниз, норовя показать ее прелести. Наталья от лифчика отказалась, привлекая внимание парней.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая нежная», «Чистый соблазн», «Просто красотка», «Ой, так можно показать лишнее», «Спадает с вас платье», — стали писать в Сети.