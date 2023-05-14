Рудова в платье не по размеру сверкнула прелестями: отказалась от лифчика, завлекая парней

На этот раз Рудова проводит время с подругами. Днем она загорает на пляже, а вечером идет веселиться. На новых кадрах актриса покрасовалась в белом мини-платье с открытой спиной. Наряд оказался большеват блондинке. Она оголила не только стройные ноги. Рукава скользили вниз, норовя показать ее прелести. Наталья от лифчика отказалась, привлекая внимание парней.

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