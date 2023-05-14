Певица Loreen из Швеции во второй раз стала победительницей «Евровидения»

 Loreen. Фото: кадр из прямого эфира

Спустя 11 лет Loreen снова приехала на конкурс и обошла 25 конкурентов.

13 мая в Ливерпуле состоялось «Евровидение-2023». В нем приняли участие 26 стран, включая страны основательницы конкурса. Уже после первых двух полуфиналов многие называли фаворитами участников из Финляндии Käärijä  с хитом Cha Cha Cha.  И между этой группой, а также участницей из Израиля Noa Kirel и певицей Loreen из Швеции разгорелась борьба. 

Фины едва не вырвали победу у Loreen, но не только народное голосование, но и баллы от профессионалов отправились в ее копилку. Певица спустя 11 лет снова победила на конкурсе с песней Tattoo.

Исполнительница набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей.

Для Лорин Талхауи это вторая победа стала настоящим триумфом. Напомним, что она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году. 

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Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии, третье – певица Ноа из Израиля. В первую десятку также попали артисты, представляющие Италию, Норвегию, Украину, Бельгию, Эстонию, Австралию и Чехию.

Россия не была представлена на Евровидение-2023. В феврале прошлого года EBU отстранил нашу страну от участия.

Лорин Талхауи. Фото: кадр из прямого эфира

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