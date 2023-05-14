Певица Loreen из Швеции во второй раз стала победительницей «Евровидения»

13 мая в Ливерпуле состоялось «Евровидение-2023». В нем приняли участие 26 стран, включая страны основательницы конкурса. Уже после первых двух полуфиналов многие называли фаворитами участников из Финляндии Käärijä с хитом Cha Cha Cha. И между этой группой, а также участницей из Израиля Noa Kirel и певицей Loreen из Швеции разгорелась борьба.
Фины едва не вырвали победу у Loreen, но не только народное голосование, но и баллы от профессионалов отправились в ее копилку. Певица спустя 11 лет снова победила на конкурсе с песней Tattoo.
Исполнительница набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей.
Для Лорин Талхауи это вторая победа стала настоящим триумфом. Напомним, что она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии, третье – певица Ноа из Израиля. В первую десятку также попали артисты, представляющие Италию, Норвегию, Украину, Бельгию, Эстонию, Австралию и Чехию.
Россия не была представлена на Евровидение-2023. В феврале прошлого года EBU отстранил нашу страну от участия.
Лорин Талхауи. Фото: кадр из прямого эфира