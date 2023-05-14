Певица Loreen из Швеции во второй раз стала победительницей «Евровидения»

13 мая в Ливерпуле состоялось «Евровидение-2023». В нем приняли участие 26 стран, включая страны основательницы конкурса. Уже после первых двух полуфиналов многие называли фаворитами участников из Финляндии Käärijä с хитом Cha Cha Cha. И между этой группой, а также участницей из Израиля Noa Kirel и певицей Loreen из Швеции разгорелась борьба.

Фины едва не вырвали победу у Loreen, но не только народное голосование, но и баллы от профессионалов отправились в ее копилку. Певица спустя 11 лет снова победила на конкурсе с песней Tattoo.