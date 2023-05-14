«От осиной талии не осталось и следа!»: Лиза Моряк переживает, что поправилась после родов

Актриса сериала «Жизнь по вызову» Лиза Моряк прокомментировала свою преобразившуюся внешность.

Моряк рассказала, что больше не видит свою тонкую талию после родов. Артистка немного переживает, что набрала лишние килограммы.

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«Была невероятно фертильна! А закончилось все беременностью и на свет появилась Элизабет! Теперь от осиной талии не осталось и следа! И когда я снова вернусь в форму, я ведь снова забеременею! Заколдованный круг какой-то», – призналась Лиза Моряк в личном микроблоге.