Кети Топурия вместе с подросшими дочкой и сыном устроила прогулку в парке: Адам стал совсем большим (видео)

13 мая Топурия провела день с наследниками. Она сводила их в парк. День выдался самым теплым в этом году. Певица прокатилась с детьми на карете. Она засняла Оливию, которая была в голубом спортивном костюме. У девочки были два хвостика. А маленький Адам предстал в шортах и футболке. Потом дочка Кети вела братика ща руку.

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