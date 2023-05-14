Кети Топурия вместе с подросшими дочкой и сыном устроила прогулку в парке: Адам стал совсем большим (видео)

Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» поделилась умилительными кадрами с детьми. Звезда прокатилась с ними на карете.

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является частью группы «А’Студио». В свои 36 лет она может похвастаться тем, что ее популярность только растет. Артистка славится своими яркими образами. Она успевает растить двоих детей: дочка Оливию от первого брака и сына Адама от Льва Деньгова. 

13 мая Топурия провела день с наследниками. Она сводила их в парк. День выдался самым теплым в этом году. Певица прокатилась с детьми на карете. Она засняла Оливию, которая была в голубом спортивном костюме. У девочки были два хвостика. А маленький Адам предстал в шортах и футболке. Потом дочка Кети вела братика ща руку. 

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Поклонники восхитились тем, как подросли дети звезды. Многие отметили, что Оливия уже совсем взрослая. Она стала еще больше похожа на папу Льва Гейхмана. А вот сын Топурии носит модную стрижку. У него светлые волосы. Лицо наследника артистка пока не показывает. 

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