Глаз не оторвать: 39-летняя Алсу в мини-шортах из денима козырнула изящными бедрами на прогулке в Дубае

На этот раз Алсу провела отпуск в Дубае. Там она успела снять клип на новую песню. На этот раз певица поделилась личными кадрами. Она устроила морскую прогулку на лодке. Артистка облачилась в белую майку и мини-шорты из денима. Она подчеркнула свою стройную фигуру и козырнула изящными бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».