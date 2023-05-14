Глаз не оторвать: 39-летняя Алсу в мини-шортах из денима козырнула изящными бедрами на прогулке в Дубае

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. В свое время певица даже ездила на «Евровидение» и была самой молодой участницей. Теперь она уже жена и мама. Артист продолжает выпускать новые песни. В свои 39 лет она не только держит себя в форме, но и экспериментирует со стилем.
На этот раз Алсу провела отпуск в Дубае. Там она успела снять клип на новую песню. На этот раз певица поделилась личными кадрами. Она устроила морскую прогулку на лодке. Артистка облачилась в белую майку и мини-шорты из денима. Она подчеркнула свою стройную фигуру и козырнула изящными бедрами.
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«Мы никогда не меняемся к лучшему через ненависть, осуждение или приговор.. Мы меняемся к лучшему через прощение, любовь и веру», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Алсу. «Ну как так можно, вы же не меняетесь совсем, так же молоды, как 20 лет назад», «Красавица Алсу и настоящая, ничего лишнего в ее образе», «Просто совершенство», — стали писать подписчики.