Принцесса всех удивила: Кейт Миддлтон в роскошном платье со шлейфом сыграла на рояле в финале «Евровидения»

13 мая в Ливерпуле состоялся финал песенного конкурса. Открыли концерт прошлогодние победители конкурса Kalush Ochestra. А в клипе, снятом в Лондоне, Миддлтон неожиданно предстала за роялем. Она была в синем пышном платье со шлейфом. Кэтрин лучезарно улыбалась. Она аккомпанировала артистам, которые исполнили свой трек «Stefania».

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