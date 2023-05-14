Принцесса всех удивила: Кейт Миддлтон в роскошном платье со шлейфом сыграла на рояле в финале «Евровидения»

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она редко нарушает королевский протокол. Однако принцесса Уэльская порой посещает такие места, как лагерь спасателей, может лазать по горам или сплавляться по реке. Однако никто не ожила, что она примет участие в конкурсе «Евровидение».
13 мая в Ливерпуле состоялся финал песенного конкурса. Открыли концерт прошлогодние победители конкурса Kalush Ochestra. А в клипе, снятом в Лондоне, Миддлтон неожиданно предстала за роялем. Она была в синем пышном платье со шлейфом. Кэтрин лучезарно улыбалась. Она аккомпанировала артистам, которые исполнили свой трек «Stefania».
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Образ принцессы дополнили сережки покойной королевы Елизаветы II. Кадры были сняты в гостиной Виндзорского замка в начале этого месяца перед Гранд-финалом Евровидения.
Публика была в восторге от такого сюрприза. Напомним, что организатор конкурса — Европейский вещательный союз — отстранил Россию и Белоруссию от участия в состязании в рамках санкций.
Кейт Миддлтон. Фото: кадр из прямого эфира конкурса