Такие счастливые: Галкин* заснял подросшую дочку и сына Пугачевой на фоне мерцающей Эйфелевой башни

Максим Галкин* уже много лет строит карьеру на сцене. В прошлом году он уехал из России. Теперь юморист много гастролирует. А вот Алла Пугачева находится в Израиле, где растит двойняшек Лизу и Гарри. Они ходят в местную школу. Однако в начале мая артист смог свозить их на три дня в Париже.
На этот раз Галкин* поделился кадром, который был сделан в Париже. Двойняшки своими глазами увидели главную достопримечательность – Эйфелеву башню. Лиза была в брюках серого цвета и синем бомбере. На ней повис брат Гарри. Дети улыбались, позируя на фоне мерцающей башни, которая ночью выглядит особенно ярко.
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Лиза и Гарри Галкины. фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что наследники Примадонны быстро взрослеют. «Какие красивые! Лиза невероятная девочка, такая сильная энергия идет», «Какие хорошенькие», «Скоро совсем станут взрослыми. Как быстро время идет», «Счастливые», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.