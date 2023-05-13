Такие счастливые: Галкин* заснял подросшую дочку и сына Пугачевой на фоне мерцающей Эйфелевой башни

На этот раз Галкин* поделился кадром, который был сделан в Париже. Двойняшки своими глазами увидели главную достопримечательность – Эйфелеву башню. Лиза была в брюках серого цвета и синем бомбере. На ней повис брат Гарри. Дети улыбались, позируя на фоне мерцающей башни, которая ночью выглядит особенно ярко.

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