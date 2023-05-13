Точная копия отца - высокий и худой: Ляйсан Утяшева запечатлелась с подросшим сыном в его день рождения

На этот раз у Павла прибавилось работы, так как он ведет новое шоу. Но в мае у него много семейных праздников. Недавно пара отметила день рождения дочки. А 13 мая настал юбилей их сына. Утяшева поздравила Роберат в соцсети. Она облачилась в алое платье свободного кроя. Телеведущая запечатлелась с именинником, который попал в кадр. Он стал еще выше.

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