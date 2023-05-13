Точная копия отца - высокий и худой: Ляйсан Утяшева запечатлелась с подросшим сыном в его день рождения

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поздравила Роберта с 10-летием.

Ляйсан Утяшева уже длительное время состоит в браке с Павлом Волей. Их считают одной их самых крепких пар в шоу-бизнесе. У них подрастают дети: дочка София и сын Роберт. 

На этот раз у Павла прибавилось работы, так как он ведет новое шоу. Но в мае у него много семейных праздников. Недавно пара отметила день рождения дочки. А 13 мая настал юбилей их сына. Утяшева поздравила Роберат в соцсети. Она облачилась в алое платье свободного кроя. Телеведущая запечатлелась с именинником, который попал в кадр. Он стал еще выше. 

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«Пятиминутная готовность! Роберту 10 лет», – заявила звезда.

Ляйсан Утяшева с сыном. Фото: соцсети звезды

Поклонники поздравили наследника пары. Многие поразились тому, как Роберт похож на отца, даже не видя его лица. «Он со спины копия Пашки», «Весь в папу», «Такой высокий, словно ему 18 лет», «Вот это парень вырос», «Как это мило», «Копия папки, его телосложение», — стали писать в Сети.

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