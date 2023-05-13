Прилучный объединил семью: Брутян вышла на прогулку с крохой-сыном, красавицей-сестрой и детьми Муцениеце

Актриса Зепюр Брутян в прошлом году вышла замуж за Павла Прилучного. Накануне пара отметила первую годовщину. Примечательно, что в конце апреля у артистка родила первенца. Теперь супруги растят сына Микаэля.
На этот раз Прилучный стал брать больше выходных. Он помогает молодой жене, которая учится справляться с малышом. Сам актер воспитывает детей от первого брака с Агатой Муцениеце: Тимофея и Мию. 13 мая они приехали к папе в гости. Актер устроил вечерний променад с семьей. Брутян в джинсах и футболке вышла на улицу с коляской. С ней была сестра. Маленькая Мия радостно кривлялась у коляски.
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Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян с сестрой. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Прилучный уже познакомил наследников Муцениеце с братиком, когда тот родился. По всей видимости, он делает все, чтобы дети не ревновали папу. Брутян также успела найти с ними общий язык. Поклонники заметили, что актриса уже похудела после родов, но футболка скрыла область живота.