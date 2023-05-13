Прилучный объединил семью: Брутян вышла на прогулку с крохой-сыном, красавицей-сестрой и детьми Муцениеце

На этот раз Прилучный стал брать больше выходных. Он помогает молодой жене, которая учится справляться с малышом. Сам актер воспитывает детей от первого брака с Агатой Муцениеце: Тимофея и Мию. 13 мая они приехали к папе в гости. Актер устроил вечерний променад с семьей. Брутян в джинсах и футболке вышла на улицу с коляской. С ней была сестра. Маленькая Мия радостно кривлялась у коляски.

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