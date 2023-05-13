Севастьянова в тугих лосинах козырнула изящными изгибами фигуры: сразила видом «бесконечных» ног

На этот раз Каролина перебралась в Дубай. Она призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Примечательно, что на этот раз гимнастка облачилась в тугие лосины и топик. Она подчеркнула свои точеные формы. Севастьянова блеснула плоским животом. Она не прикрыла «межножное пространство».

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