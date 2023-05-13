Севастьянова в тугих лосинах козырнула изящными изгибами фигуры: сразила видом «бесконечных» ног

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она смогла построить карьеру художественной гимнастки. В ее копилке множество наград, включая олимпийское золото. Но после Игр она покинула спорт. Теперь звезда много путешествует. В свои 28 лет ей удается держать себя в форме.
На этот раз Каролина перебралась в Дубай. Она призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Примечательно, что на этот раз гимнастка облачилась в тугие лосины и топик. Она подчеркнула свои точеные формы. Севастьянова блеснула плоским животом. Она не прикрыла «межножное пространство».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Она сразила поклонников своими идеальными формами. «Ох, какая», «Прям бесконечные ножки», «В шпагате наверное эффектно выглядите», «Фигурка просто заставляет завидовать», «Просто богиня», — стали писать пользователи Сети.