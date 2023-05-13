Марина Африкантова сделала подтяжку второго подбородка — сама в шоке от результата (есть фото)

После расставания с неверным мужем Марина Африкантова взяла курс на самосовершенствование. Начать звезда «Дома-2» решила со внешнего преображения.

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Марина заметно похудела, сменила гардероб, изменила прическу и цвет волос. Казалось бы, что больше нечего менять. Но девушка разглядела на своем лице второй подбородок и тут же направилась к косметологу на подтяжку проблемной зоны.

Поскольку проблема была не очень заметной, решено было обойтись без хирургического вмешательства. Африкантовой провели процедуру смас-лифтинга нижней части лица и заодно разгладили кожу на локтях.

Марина настолько впечатлилась эффектом от процедуры, что тут же показала отчет в своем блоге. Звезда написала, что пребывает в шоке от результата. И, судя по довольному лицу, это приятный шок.