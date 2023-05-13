Ольга Орлова построила успешную карьеру певицы, а теперь она ведет шоу «Дом-2». За последние несколько лет ее жизнь изменилась. Телеведущая вышла замуж за бизнесмена Валерия, который на 10 лет ее старше. Примечательно, что в феврале у пары родилась дочка Анна.
Примечательно, что Ольгу подвергали хейту. Многие не верили, что она сама выносила ребенка. Певице оставалось только смеяться над домыслами. А 13 мая она покрестила малышку. Телеведущая выбрала красивый храм. Крестной мамой девочки стала Ксения Бородина, которая много лет дружит с Ольгой.
Кроха была облачена в белую крестильную рубашку и прозрачный платочек с кружевом. Звезда перестала скрывать ее лицо.
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Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Крестили Анечку», – написала Ольга.
Поклонники восхитились кадрам. Многие сразу заметили, что у малышки голубые глаза, как у папы, а также милые пухлые щеки. «Какое чудо!», «Папина ксерокопия! Пусть растет счастливой», «Какое солнышко, чудо, папина принцесс», «Какая красивая девочка», «Голубоглазая пуговка», «Куколка», — стали писать подписчики.
Ольга Орлова с дочкой и Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды