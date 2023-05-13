Примечательно, что Ольгу подвергали хейту. Многие не верили, что она сама выносила ребенка. Певице оставалось только смеяться над домыслами. А 13 мая она покрестила малышку. Телеведущая выбрала красивый храм. Крестной мамой девочки стала Ксения Бородина, которая много лет дружит с Ольгой.

Кроха была облачена в белую крестильную рубашку и прозрачный платочек с кружевом. Звезда перестала скрывать ее лицо.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».