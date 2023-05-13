Рудова в бикини оттопырила свою «сдобу» на яхте: трусики разделили мякоть на две половинки

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она снялась во многих сериалах. Актриса полюбилась многим поклонникам благодаря роли в сериале «Татьянин день». Блондинка в свои 39 лет следит за фигурой. Она любит носитьсмелые наряды. Недавно артистка уехала в Дубай, где щеголяет в крохотных платьях.
На этот раз Рудова поделилась новым фото. Она предстала в нюдовом бикини на яхте. Актриса села на край бортика, обнажив свои округлые формы. Блондинка продемонстрировала свои прелести. Трусики впились в ее прелести, подчеркнув ягодицы. Наталья подставила солнцу свою грудь.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, что за чикуля», «Просто бомба», «Сочная со всех сторон», «Идеальное фото», «Выглядит впечатляюще», «Классная такая», «Ой, тут такие булочки», — стали писать подписчики.