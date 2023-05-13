Рудова в бикини оттопырила свою «сдобу» на яхте: трусики разделили мякоть на две половинки

На этот раз Рудова поделилась новым фото. Она предстала в нюдовом бикини на яхте. Актриса села на край бортика, обнажив свои округлые формы. Блондинка продемонстрировала свои прелести. Трусики впились в ее прелести, подчеркнув ягодицы. Наталья подставила солнцу свою грудь.

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