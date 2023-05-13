Клава Кока в лифчике и кожаных брюках устроила «жаркие» танцы с Марий Краймбрери: грудью прильнули к полу

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она частая гостья на премиях и фестивалях. Певица предпочитает облачаться в яркие наряды. Она ищет себе жениха, поэтому с радостью подчеркивает достоинства фигуры. Артистка дружит с Мари Краймбрери, которая тоже находится в поисках второй половинки.
Накануне Мари дала большой концерт. К одну из номеров присоединилась Клава. Они вместе зажгли на глазах публики. Блондинка щегольнула в кожаных брюках с ширинкой на шнуровке и лифчике. Она козырнула своей фигурой. Подружки устроили горячие танцы и плюхнулись на пол, прильну к сцене грудью.
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«С первым стадионом, любовь моя! Горжусь и знаю, что это только начало», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она украсила концерт. «Ох, аж пар пошел», «Просто бесподобно», «Богини», «Парни там точно изошлись слюнями», «Пожар», — стали писать подписчики.