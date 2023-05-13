Клава Кока в лифчике и кожаных брюках устроила «жаркие» танцы с Марий Краймбрери: грудью прильнули к полу

Накануне Мари дала большой концерт. К одну из номеров присоединилась Клава. Они вместе зажгли на глазах публики. Блондинка щегольнула в кожаных брюках с ширинкой на шнуровке и лифчике. Она козырнула своей фигурой. Подружки устроили горячие танцы и плюхнулись на пол, прильну к сцене грудью.

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