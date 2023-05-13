Волосы ниже талии, мамина грация: Галкин* заснял, как дочка Лиза пляшет в остромодных джинсах во Франции

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она посвятила себя воспитанию детей: Лизы и Гарри. В прошлом году певица улетела в Израиль, где живет с семьей. Недавно Она приезжала в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны Валентина Юдашкина. А вот ее муж Максим Галкин* продолжает гастролировать.
В начале мая юморист устроил сюрприз двойняшкам. Он свозил их в Париж. Дети смогли покататься на аттракционах и повеселиться в «Диснейленде». На этот раз Максим* показал, как они танцевали прямо на улице. Гарри в этот момент чуть не убежал от папы.
А Лиза в модных джинсах с нашивками, поясной сумкой и пуховой жилетке стильно двигалась. Отросшие волосы она собрала в хвост. На ее голове был ободок с ушками Минни Маус.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети подросли. «Какая чудесная мышка- малышка и ее прекрасная компания!», «Такие классные и позитивные», «Какие вы классные!», «Гарри очаровательный», «Лиза вылитая Алла Борисовна», «Как быстро они растут», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.