Волосы ниже талии, мамина грация: Галкин* заснял, как дочка Лиза пляшет в остромодных джинсах во Франции

В начале мая юморист устроил сюрприз двойняшкам. Он свозил их в Париж. Дети смогли покататься на аттракционах и повеселиться в «Диснейленде». На этот раз Максим* показал, как они танцевали прямо на улице. Гарри в этот момент чуть не убежал от папы.

А Лиза в модных джинсах с нашивками, поясной сумкой и пуховой жилетке стильно двигалась. Отросшие волосы она собрала в хвост. На ее голове был ободок с ушками Минни Маус.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».