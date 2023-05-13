Объявлен запрет для всех: в Москве вводится ограничение на проезд по центру и парковку

В Москве прошло праздники. Однако теперь будет ограничено движение машин в центре города. Несколько улиц перекроют. Ограничения вступят в силу уже в предстоящее воскресенье, 14 мая.
Запрет будет действовать в связи с проведением полумарафона, рассказали в пресс-службе дептранса столицы.
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Уже с 6.30 нельзя будет проехать по улице Лужники, далее закроют Фрунзенскую, Пречистенскую, Лужнецкую и Кремлевскую набережные. Движение также перекроют на Москворецкой набережной, на Устьинской, Гончарной, Краснохолмской и Котельнической набережных, в Новокрымском проезде, на улице Остоженка, в Соймоновском проезде.
Водителям нужно учесть, что в местах ограничений с 00:01 также 14 мая до окончания мероприятия запрещена парковка.
Фото: Скриншот Telegram-канала дептранса Москвы