Объявлен запрет для всех: в Москве вводится ограничение на проезд по центру и парковку

В Москве прошло праздники. Однако теперь будет ограничено движение машин в центре города. Несколько улиц перекроют. Ограничения вступят в силу уже в предстоящее воскресенье, 14 мая.

Запрет будет действовать в связи с проведением полумарафона, рассказали в пресс-службе дептранса столицы.