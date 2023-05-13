Трусики натянула до предела: Нюша в крохотном бикини оголила прелести в уборной, показав плоский животик и «сочные» бедра

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она построила успешную карьеру. Певица теперь живет в Дубае. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка недавно стала активно заниматься спортом. Примечательно, что артистка все чаще облачается в пикантные наряды. А на днях она улетела отдыхать и поделилась смелым фото.
В соцсетях Нюша решила похвастаться результатом своих стараний. Она запечатлелась в уборной в мини-бикини. Певица оголила свои прелести, демонстрируя загар. Она блеснула плоским животом и изящными бедрами. Она была без макияжа. Трусики были натянуты до самой талии, а лифчик едва прикрыл грудь.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит молодая мама. Нюша получила массу комплиментов. «Ну незаконно быть такой шикарной!», «Похудела! Классно», «Грудь пропала», «Не красиво — взгляд», «Ой, как хороша», «Трусики прям трещат», «Скромности не появилось», — стали писать в Сети.