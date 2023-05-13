Агата Муцениеце посмеялась над обстоятельствами знакомства Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. С тех пор Павел успел жениться и завести совместного ребенка с новой избранницей. А Агата до сих пор одна и, похоже, не стремится вступать в новые отношения.

Возможно, поэтому актриса иногда вспоминает о бывшем супруге. Например, не так давно у нее вырвалась едкая шутка о знакомстве Павла Прилучного с его новой женой Зепюр Брутян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Муцениеце выложила в своем влоге ролик со съемок в Минске. На видео артистка кокетничает с актером Никитой Кологривым и в представляется его женой. А потом говорит, что пошутила. Так как не собирается искать вторую половину среди коллег по сериалу «В клетке». Намекнув на своего экс-супруга. Ведь именно на съемках этого проекта Прилучный познакомился с Брутян.