Ольга Орлова покрестила трехмесячную дочку: больше не прячет лицо Анечки (фото)

Ольга Орлова раньше была певицей, а потом начала строить карьеру телеведущей. Уже несколько лет она ведет шоу «Дом-2». За это время артистка вышла замуж за бизнесмена Валерия, который на 10 лет ее старше. А 6 февраля у них родилась дочка Анна. Для звезды беременность стала испытанием, так как ее подвергали хейту в соцсетях.
А 13 мая Орлова устроила таинство крещения для трехмесячной наследницы. Примечательно, что она сделала Ксению Бородину крестной мамой. Телеведущая выбрала красивый храм. Вместе с мужем она привезла кроху, нарядив ее в белую рубашку и платочек с кружевом. Ксения облачилась в лаконичный наряд для появления на публике. Она взяла с собой дочку Теону.
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Ольга ранее скрывала лицо дочки, но теперь его не прячет. На фото видно, что у Ани пухлые щечки и аккуратный носик. Сама звезда признавалась, что малышка похожа на папу. После таинства ребенка облачили в белый костюмчик и пинетки. Вся компания отправилась в ресторан, чтобы отметить радостное событие.
Ксения Бородина с дочкой Ольги Орловой. Фото: соцсети звезды