Ольга Орлова покрестила трехмесячную дочку: больше не прячет лицо Анечки (фото)

А 13 мая Орлова устроила таинство крещения для трехмесячной наследницы. Примечательно, что она сделала Ксению Бородину крестной мамой. Телеведущая выбрала красивый храм. Вместе с мужем она привезла кроху, нарядив ее в белую рубашку и платочек с кружевом. Ксения облачилась в лаконичный наряд для появления на публике. Она взяла с собой дочку Теону.

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