«Отрываемся по полной!»: Галкин* устроил танцы в «Диснейленде» с двойняшками Лизой и Гарри (видео)

Максим Галкин* уже больше года живет за границей. Он предпочитает много гастролировать, а вот Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри находится в Израиле. Однако недавно она оставила их с няней на несколько дней, так как приезжала в Москву ради похорон Валентина Юдашкина. А вот муж звезды в Россию не приезжал.
На этот раз Максим* решил поделиться кадрами, сделанными в начал мая. Тогда он свозил двойняшек в Париж. Они смогли повеселиться в «Диснейленде». Примечательно, что юморист устроила танцы напротив знаменитого сказочного замка. Лиза в наряде с поясной сумкой и ободком с ушами Минни Маус тоже стала танцевать, а ее брат Гарри едва не убежал.
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«Отрываемся по полной», – заявила дочка Галкина*.
«Еще немного атмосферного по воспоминаниям из Парижа», – написал юморист.
Поклонники восхитились тем, как выглядят дети Примадонны. Многие отметили, что Лиза подросла и стала еще обаятельнее. «Какие вы классные!», «Какая чудесная мышка-малышка и ее прекрасная компания!», «Дети ваши счастливы, это главное! И все у них будет замечательно в жизни», Как выросли", — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.