«Отрываемся по полной!»: Галкин* устроил танцы в «Диснейленде» с двойняшками Лизой и Гарри (видео)

На этот раз Максим* решил поделиться кадрами, сделанными в начал мая. Тогда он свозил двойняшек в Париж. Они смогли повеселиться в «Диснейленде». Примечательно, что юморист устроила танцы напротив знаменитого сказочного замка. Лиза в наряде с поясной сумкой и ободком с ушами Минни Маус тоже стала танцевать, а ее брат Гарри едва не убежал.

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